Moça é executada na frente de casa em Sarandi

A polícia civil da cidade de Sarandi, região metropolitana de Maringá, está diante de mais um crime de homicídio a ser esclarecido. Uma jovem de 19 anos, que já contava com uma extensa ficha criminal, foi executada no início da noite desta quarta-feira, 10, no Conjunto Habitacional Floresta. Hiorana Francisca Rodrigues, estava na frente da residência que morava, quando repentinamente foi surpreendida por dois homens que ocupavam uma motocicleta, a princípio de cor escura. A dupla aproximou-se da jovem, e sem nenhuma conversa o garupa sacou de uma pistola e efetuou dezenas de disparos contra a vítima. Os tiros atingiram principalmente a cabeça da moça.

Após cometerem a execução, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. As polícias militar e civil além da guarda municipal, foram acionadas e compareceram no local do atentado. Posteriormente o comunicado de vítima de disparos de arma de fogo, foi repassado ao Samu e Corpo de Bombeiros.

