Morador reage a tentativa de roubo com tiro para o alto em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 00h16 deste sábado (30) em Jandaia do Sul. O endereço não foi divulgado.

A Polícia Militar foi informada que estava havendo uma rixa em via pública e que teria um homem branco de barba, vestindo uma camiseta clara e shorts preto com uma arma na mão, o qual já teria efetuado um disparo.

De imediato a equipe policial foi ao local onde avistou uma aglomeração de pessoas, que relataram que um homem teria acabado de chegar em sua casa e estaria estacionando sua caminhonete em frente quando um rapaz chegou em sua porta para tentar roubar seu veículo, momento este que a vitima deu um soco no rapaz e o derrubou no chão e agarrou e começou a pedir ajuda, momento este que um senhor saiu de dentro de sua residência com sua arma e efetuou um disparo para o alto para inibir a ação do possível autor, rapaz esse identificado como xxxx de 14 anos, que relatou estar indo para sua casa quando dois rapazes o abordaram exigindo sua blusa e seu celular, onde o mesmo saiu correndo do local para pedir ajuda, onde acabou indo de encontro com o senhor xxxx e ocorreu que xxxx achou que ele estaria tentando roubar.

O autor do disparo apresentou sua arma sendo uma pistola Taurus ts9. Dados os fatos as partes envolvidas foram encaminhadas para Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para serem tomadas as medidas cabíveis.