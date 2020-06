Morre em acidente superintendente de governança social da casa civil do Paraná

Um acidente entre seis veículos deixou três mortos na tarde desta segunda-feira (1) na BR-277, em Teixeira Soares, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão, que ainda deixou outras duas pessoas gravemente feridas, aconteceu no quilômetro 299. Uma das pessoas que morreu é Phelipe Abib Mansur, de 38 anos, superintendente de Governança Social, da Casa Civil, do governador Ratinho Junior e suplente de deputado estadual pelo PSDB do Paraná.

Atualmente filiado ao Republicanos, Phelipe Mansur era cotado para se candidatar à prefeitura de Foz do Iguaçu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três mortos são homens e estavam em um veículo Nissan Sentra, com placas de Curitiba. Duas pessoas morreram no local e uma num hospital em Irati. “Chovia muito na hora do acidente e um veículo, na pista sentido Curitiba, rodou e atingiu os que vinham no sentido contrário”, disse a agente Silvane, da PRF.

O acidente envolveu, além do Setran, outros cinco veículos: um Ônix, de Teixeira Soares (PR), um caminhão VW 24.250, de Barueri (SP), um Peugeot 207, de Curitiba (PR), um Voyage, de Cascavel, (PR) e uma Montana, de Irati (PR). A PRF não informou em qual veículo estavam as vítimas gravemente feridas.

Contra Ponto: https://contraponto.jor.br/acidente-mata-superintendente-de-governanca-social-da-casa-civil-do-parana/.