Motocicleta com pneus “carecas” é apreendida após abordagem

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 16h24 de sábado (1) no Jardim Esplanada.

Durante patrulhamento no endereço acima citado, a equipe visualizou dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta Honda CG 125, de cor cinza, foi realizada abordagem e identificado que ambos tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado. A motocicleta foi verificada e constatou-se que ambos os pneus estavam desgastados, colocando em risco a integridade física dos ocupantes da motocicleta e demais pessoas da via, diante disto a motocicleta foi recolhida e encaminhada para o pátio do pelotão para a devida regularização e lavrada as devidas notificações.

Os abordados foram orientados e liberados.