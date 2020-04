Motocicleta é furtada em Jandaia

Esta motocicleta foi furtada nesta segunda-feira (27) próximo a Panificadora Café com Leite na Avenida Anunciato Sonni em Jandaia do Sul.

Titan KS 125, está sem o suporte, Placa ALB 1416, Ano 2003.

Quem tiver alguma informação favor acionar o 190 da Polícia Militar.

Relatou o solicitante a Polícia Militar que deixou sua motocicleta, Honda CG 125 TITAN de cor vermelha, estacionada na via por volta das 15h30min e quando retornou percebeu que a mesma havia sido furtada, relatou ainda que alguns vizinhos, por volta das 17h50min, presenciaram dois indivíduos tentando dar “tranco” na motocicleta, em seguida ainda realizaram abastecimento no Posto Jandaia, onde teria câmeras de segurança que filmaram os autores do furto. A vítima foi orientada.