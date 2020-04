Motociclista colide em poste na Senador Salgado Filho

Na noite da terça-feira (7) um homem de 29 ANOS, voltava do trabalho com sua motocicleta pela Rua Senador Salgado Filho (Perimetral), sentido centro, quando perdeu o controle da moto e colidiu com um poste.

O rapaz sofreu ferimentos diversos pelo corpo principalmente na perna, braço e cabeça. A vítima foi socorrida ainda consciente e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Maringá. Segundo familiares, ele está na UTI devido ao traumatismo craniano que sofreu.

A família Freitas pela orações pela recuperação de Eduardo.