Motociclista morre em acidente na BR-376 em Califórnia

Na manhã de sábado, (30), por volta das 09h05, no km 260 da BR 376, município de Califórnia, ocorreu um gravíssimo acidente de trânsito.

Uma motocicleta Kawasaki/Ninja com placas de Apucarana, conduzida por um homem de 44 anos, quando transitava no sentido Apucarana a Mauá da Serra, o condutor perdeu o controle da direção colidindo com anteparo fixo (defensa metálica) vindo a óbito no local, infelizmente.

Uma equipe do Samu prestou atendimento médico no local.

O trânsito, orientado pela PRF, fluiu com lentidão no local, porém sem interrupção.

O IML de Apucarana, com a Polícia Civil de Marilândia do Sul, se fizeram presente no local,

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito, apontando as causas do acidente, e o remeterá à autoridade policial local.

