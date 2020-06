Motorista morre na hora ao bater de frente com ônibus em Califórnia

A PRF atendeu um grave acidente na madrugada de domingo (7), por volta as 02h45, no município de Califórnia, uma pessoa morreu.

O acidente aconteceu em uma curva no Km 255,4, da BR 376. Um veículo VW Gol com placas de centenário do sul, invadiu pista contrária, em local dotado de faixa continua amarela, colidindo frontalmente com o ônibus da Viação Garcia.

Com a violência do impacto o condutor do veículo Gol não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum dos passageiros ou motorista do ônibus se feriu.

A vítima fatal, JFMJ, masculino de 20 anos, foi encaminhada ao IML Apucarana.