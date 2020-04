Dois homens foram socorridos por equipe da Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul no final da tarde deste sábado (11) após um acidente de trânsito.

O motorista do Fiat Palio com placas de Marumbi descia a Avenida Anunciato Sonni quando passou reto na curva do trevo, colidiu em um pequeno barranco e foi parar no meio da pista, na saída para Bom Sucesso.

Dois homens ocupavam o veículo. Eles foram socorridos e encaminhados para avaliação médico, aparentemente sem gravidade.