Mulher com Covid-19 não usava máscara e comercializava produtos alimentícios

A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (3) em Cambira

Em apoio ao Posto de Saúde, a equipe da Polícia Militar de Cambira foi até a Rua Mauro Barrichelo, onde segundo denúncia as pessoas que ali residem estariam infringindo determinação da Secretária de Saúde do Município, quanto ao isolamento social, haja vista que a Senhora xxxx foi testada como positivo pra COVID-19, e seu esposo, ambos teriam de cumprir quarentena conforme atestado.

Ao chegar ao local, juntamente com o enfermeiro, foi verificado que xxxx estava em via pública sem fazer o uso de máscaras, bem como estava lavando sua motocicleta e sua esposa estava sem máscara comercializando produtos alimentícios em sua Mercearia, que funciona no quintal de sua residência.

Diante da situação, foi feito contato com a delegada de plantão e explicada situação, sendo os policiais orientados a confeccionar o BOU e encaminhar a Delegacia de Apucarana, para que em data futura ela os intimasse, a fim de lavrar o TCIP pelo artigo 268 do Código Penal – Infringir determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa e pela Lei Federal 13.979 de 06/02/2020.

Também, seguindo orientação da Delegada de Polícia foi acionado a Vigilância Sanitária para que a Mercearia fosse lacrada. Na sequência compareceu a Gestora da Vigilância Sanitária do Município e procedeu conforme orientado.

Na residência, além do casal, residem mais quatro pessoas menores de idade.