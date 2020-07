Mulher é agredida pelo marido ao sair do trabalho

A ocorrência foi registrada às 3h35 da madrugada desta segunda-feira (20).

A equipe policial foi informada, que denunciaram via 190 de forma anônima, que um indivíduo com um veículo Astra estava tentando agredir e colocar uma mulher dentro do veículo, isso na Avenida Amazonas, próximo a Praça Bom Pastor.

Diante dos fatos, a equipe foi ao local mas não localizou ninguém. Durante patrulhamento a equipe foi informada que estaria no final da Rua Rene Taccola, saída para Arapongas.

Em contato com a vítima, de 27 anos, a mesma informou que ao sair do trabalho, houve uma discussão com seu esposo e segundo esta, “A” veio a desferir um soco em seu lábio “onde apresentava vermelhidão”, e posteriormente evadiu sentido rumo ignorado. Com a ajuda de uma amiga, deslocou até o local da solicitação.

Diante dos fatos “J” fora orientada aos demais procedimentos cabíveis e também recusou atendimento médico. O autor não foi localizado.