Mulher é agredida por irmão em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela PM às 17h30 desta segunda-feira (8) na Rua Noichi Matsumoto, Conjunto Governador Paulo Pimentel.

A equipe da Polícia Militar foi solicitada pelo SAMU a comparecer ao referido endereço para atender uma ocorrência de lesão corporal.

No local foi constatado que a vítima estava com um corte na testa e no queixo, e este informou para a equipe que havia entrado em vias de fato com seu irmão e que este havia atirado um tijolo em sua cabeça, que lhe causou as lesões. O autor não estava mais no local, tendo a vítima sido orientado aos demais procedimentos cabíveis e encaminhado pela equipe do SAMU até o pronto atendimento municipal.