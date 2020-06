Mulher é agredida por namorado na Vila Vitória

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 21h35 na RUA Amélia Soares Caldeira, na Vila Vitória.

A equipe policial foi acionada para deslocar na Vila Vitória, onde segundo informações uma mulher estaria sendo agredida por um homem. No local a equipe fez contato com a solicitante, a qual informou que por motivo de ciúmes, ela e seu namorado tiveram uma discussão e ele acabou agredindo ela com uma vara.

Quando a equipe chegou no local, o autor já não se encontrava e, ao ser questionada, informou que não necessitava de atendimento médico.

Diante dos fatos ela foi orientada quanto aos demais procedimentos.