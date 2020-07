Mulher é assaltada ao voltar do trabalho em Mandaguari

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 2h45 da madrugada desta quarta-feira (29)

OBJETO COMUNICAÇÃO DE ROUBO: 1 BICICLETA FEMININA ROXA COM CADEIRINHA DE CRIANÇA CINZA OBJETO, 1 CARTEIRA DE TRABALHO. 1 CELULAR MOTOROLA G6 PLAY TELA TRINCADA, 1 MOCHILA PRETA COM UNIFORMES DA FITAFLEX

A solicitante, de 22 anos, informou a Polícia Militar, que estava voltando do trabalho, quando ao passar pelo endereço acima citado foi obrigada a parar a bicicleta pelo fato do trem estar parado no local, momento em que um individuo apareceu com um facão pedindo que ela entregasse todos os seus pertences.

O autor que trajava uma jaqueta escura e bermuda, tomou rumo ignorado com seus objetos.

Foi realizado patrulhamento, porém nenhum suspeito localizado.