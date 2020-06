Na madrugada deste sábado (13) por volta das 3h10, a Polícia Militar de Mandaguari foi chamada no Jardim São Marcos, onde uma mulher havia ingerido bebida alcoólica e estaria agressiva quebrando os moveis da residência.

No local, em contato com o proprietário da residência, o mesmo relatou que está de relacionamento com a pessoa de “M”, e que nesta data a mesma se embriagou e começou danificar a casa. O SAMU foi acionado para conduzir a mulher ao PAM.