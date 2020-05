Mulher teria pulado de carro em movimento na Vila Rica em Jandaia

Às 21h15 de domingo (24) uma equipe da Polícia Civil deslocou na Rua Adolfo Bin, na Vila Rica, em apoio ao Samu, onde segundo informações uma pessoa havia caído do interior de um veículo em movimento e precisaria de atendimento médico.

No local a vítima relatou que havia tido um desentendimento por motivos fúteis com seu convivente e teria aberto a porta e pulado do veículo em que estavam.

Que a mesma acabou sendo atendida pelos socorristas que constataram apenas escoriações superficiais na vítima.

Foi perguntado a ela se tinha interesse em fazer alguma representação contra seu convivente, respondeu que não, pois somente queria ir passar à noite na residência de sua filha que mora nas proximidades.

Diante do ocorrido as partes foram orientadas em relação aos procedimentos cabíveis.