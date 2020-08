Mulheres furtam roupas em loja de Mandaguari

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 12h50 de quinta-feira (6).

A Polícia Militar foi informada que duas mulheres, uma com camiseta listrada e outra com camisa com estampa de onça, adentraram a loja, na Avenida Amazonas e colocaram diversas roupas dentro de uma sacola, e saíram deixando a sacola escondida entre as roupas, e logo em seguida veio um rapaz, porte médio, magro, boné vermelho, este pegou a sacola onde as mulheres haviam colocados as roupas e logo saiu.

Foi verificado nas filmagens, as três pessoas conversando entre si. A proprietária só deu falta dos objetos depois que verificou as filmagens e também salientou que uma das mulheres a distraiu enquanto a outra escondia os objetos na sacola.

Os valor dos vestuários subtraídos chega a aproximadamente R$ 600,00.

Os autores se evadiram tomando rumo ignorado.