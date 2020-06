Município de Jandaia do Sul confirma 04 novos casos de COVID-19 neste domingo

Neste domingo (21), a prefeitura municipal anunciou 4 novos casos de COVID-19. As informações constam no Boletim Oficial, divulgado pelas mídias sociais da prefeitura.

Trata-se de um homem de 61 anos, caminhoneiro. Uma mulher de 47 anos, profissional de saúde, que teve contato com caso confirmado. Outros, feminino de 3 anos e masculino de 10 anos, ambos tiveram contato com um caso confirmado fora do município.

Todos os confirmados estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Vigilância Sanitária e Departamento de Saúde, com sintomas leves.

O município agora tem 8 casos confirmados, dentre eles, 2 já estão curados. 18 casos ainda seguem em investigação. Temos 70 casos descartados.