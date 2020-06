Município está adquirindo novos abrigos para passageiros

A Prefeitura do Município de Mandaguari realizou licitação para a aquisição de novos abrigos para passageiros do transporte coletivo. A princípio, são seis novas unidades que serão instaladas os jardins Cristina e Progresso, atendendo assim uma reivindicação dos usuários do transporte coletivo da cidade.

Por outro lado, a Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Público está realizando melhorias nos existentes. O primeiro a receber melhorias e nova pintura foi o que está localizado na Avenida Amazonas, em frente ao Paço Municipal.

Assessoria PMM.