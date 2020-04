Na segunda-feira (13) Maringá retornará com serviços nas indústrias e construções civil

A prefeitura de Maringá publicou um decreto 546/2020 onde regulamenta o retorno das atividades industriais e da construção civil para cidade de Maringá que terá início nesta segunda-feira dia 13. No decreto assinado pelo prefeito Ulisses Maia, as empresas deverão adotar uma escala diferenciada de funcionários.

As micro e pequenas indústrias com até 99 colaboradores, deverão funcionar com, no máximo, 70% de seu efetivo.

As indústrias de porte médio, 100 até 499 colaboradores, deverão funcionar com, no máximo, 40% de seu efetivo.

Empresas grande com 500 colaboradores, deverão funcionar com, no máximo, 30% de seu efetivo.

A higienização deve ser exigida utilizando álcool em gel; água e sabão, funcionários que apresentarem sintomas de gripes deverão ser dispensados.

Na construção civil, cada colaborador deverá ter ao menos 20 metros quadrados, obedecendo o estágio atual da obra. Os trabalhadores deve manter distância um dos outros.