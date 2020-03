Nesta terça-feira (31) haverá vacina para idosos dentro dos carros para evitar aglomerações

Mandaguari recebeu mais um lote de vacinas contra a gripe, repassadas pela 15ª Regional de Saúde de Maringá. A prioridade continua sendo os idosos e no sistema drive thru, ou seja, dentro dos carros, evitando a aglomeração de pessoas nas ruas em frente aos postos de vacinação, que serão a Câmara Municipal e a Unidade Básica de Saúde (UBS) dos Cinco Conjuntos, a partir das 13h30.

“Observamos sempre que as pessoas não devem descer dos veículos, pois este é principal objetivo deste sistema que está sendo utilizado em todo País”, observa a secretária de Saúde, Deise Vernillo. Com relação às pessoas que estão solicitando a vacina em domicílio, a secretária observa que “as equipes estão indo nas residências para atender estes idosos.”

Serão 400 vacinas para cada um dos postos de vacinação, ou seja, a vacinação será feita enquanto durar os estoques. Na última sexta-feira, as doses acabaram em menos de quatros horas.

No sistema drive thru, no qual será vacinado pela janela, sem precisar descer do carro, não haverá acesso destas pessoas aos ambientes fechados. De acordo com a Secretaria de Saúde, nesta etapa, que começou no dia 23, e segue até 16 de abril, a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza tem como foco a vacinação de idosos, com mais de 60 anos, e trabalhadores da área da saúde.

CRIANÇAS – Atenção pais e responsáveis: a Prefeitura de Mandaguari, através da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde e do Estado do Paraná, informa que a vacinação de crianças contempladas na rotina do Calendário Nacional de Vacinação ficará suspensa até o dia 16/04.

O objetivo da suspensão é evitar a aglomeração de pessoas nas Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista os riscos do Covid-19.