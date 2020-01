Nota da Prefeitura Municipal de Mandaguari

Em respeito aos demais órgãos de comunicação de Mandaguari e região, a Prefeitura do Município de Mandaguari vem esclarecer que no ato da entrega da notificação da Comissão processante da Câmara Municipal, representada pela presidente da mesma, vereadora Marcia Serafini e um servidor do Legislativo, se faziam acompanhados apenas do senhor Fernando Damas, do site Correio de Notícias.

A Prefeitura esclarece ainda que o senhor Fernando Damas, entrou sem a devida autorização no Gabinete do Prefeito, já que se tratava de um ato oficial da Comissão Processante. Entenda-se que causou estranheza a presença de apenas um órgão de comunicação, que chegou ao Paço Municipal na companhia da representante da Comissão Processante.

Pois, se fosse para dar publicidade ao ato, da referida forma, o setor de Imprensa teria comunicado a todos os meios de comunicação, como de costume.

Diante dos fatos, expressamos nossas desculpas ao demais órgãos de comunicação do município e da região, que também teriam o direito de acompanhar o ato no Gabinete da Prefeitura, que se restringiu a apenas um representante da imprensa local e regional que, repetimos, estranhamente chegou ao Gabinete na companhia dos representantes da Comissão Processante.