Nota Oficial

Maringá/PR, 25 de Março de 2020.

À P O P U L A Ç Ã O P A R A N A E N S E

Desde a ocorrência dos primeiros casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus – COVID-19 -, os prefeitos das 30 cidades da área de abrangência da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), estão mobilizados e alertas. De forma conjunta e coordenada, os gestores públicos têm adotado todas as medidas necessárias para proteger a vida de cerca de 900 mil pessoas que residem na região.

O momento crítico exige serenidade, equilíbrio e pulso firme. Nas palavras do presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arns da Cunha, a pandemia é “grave”. No mundo, até o momento, já foram registrados mais de 420 mil casos confirmados da doença. Cerca de 19 mil pessoas perderam a vida, por causa do contágio do coronavírus; 46 delas, no Brasil. Clóvis Arns reforça que o nosso País está em uma “curva crescente” de novos casos, com “transmissão comunitária” do vírus. “O número de infectados dobra a cada três dias”, ressalta. Neste cenário de franca disseminação comunitária da COVID-19, alerta o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a maior restrição social, com fechamento do comércio e da indústria não essencial, aliada à proibição de aglomerações humana, é a melhor prevenção. Por isso, é uma medida adotada na Europa e nos Estados Unidos da América. “Ficar em casa”, para Clóvis Arns, é a resposta mais adequada para a maioria das cidades brasileiras. É com o respaldo das recomendações dos especialistas da região da Amusep, ratificada pela principal entidade de infectologia do Brasil, que solicitamos à população da nossa região, que permaneça em isolamento e saiam de suas residências, em casos, extremamente, necessários. À classe empresarial, diretamente afetada, com as medidas drásticas, mas necessárias, renovamos nossa solidariedade e, também, trabalhamos para que sejam criadas condições para a manutenção da atividade comercial, industrial e de prestação de serviços. Todos somos afetados pelo “inimigo invisível”.

O COVID-19 nos impõe uma dose extra de sacrifício.

O momento atual, no entanto, requer mantermos a calma e seguir o curso das medidas adotadas. No caso da Amusep, de forma inédita e pioneira. Fomos a primeira associação de municípios do País a decretar Estado de Emergência, com fechamento do comércio e restrição de circulação da população nas ruas, nas 30 cidades da nossa região. Pautamos nossas decisões na preservação da vida e na redução de perdas de entes queridos. Temos que manter nossa união, continuar a agir de forma coordenada, com lucidez e sabedoria para ultrapassarmos a tormenta. Em nome dos 30 prefeitos das cidades da região da Amusep;

