Notas de falecimentos

Sebastiana de Freitas Matos, 90 anos, morreu na tarde de domingo (12), às 17h35, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari, onde estava internada para tratamento de saúde.

Moradora da Rua Luiz Trintinalha, no Jardim Esplanada, Sebastiana era mãe do diretor do Meio-Ambiente da prefeitura de Mandaguari, Renato de Matos, conhecido como Renato da Sanepar, devido aos anos que trabalhou na Companhia.

O corpo está foi velado na Sala 2 da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento foi nesta segunda-feira (13), às 16h, no Cemitério Municipal.

Também faleceu, José Tavares Sobrinho, 89 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (13), por volta das 4h30, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari, onde estava internado para tratamento de saúde.

Morador de Mandaguari e familiares em Sarandi, o idoso foi velado na Sala 1 da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O horário do sepultamento não foi informado

Faleceu também, Elizabeth Maria Peres, 64 anos, morreu na noite de domingo (12), no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde estava internada para tratamento de saúde.

Moradora da Rua Padre Anchieta, no Centro de Mandaguari, o corpo de Elizabeth foi transladado para o município, onde está sendo velada na Sala 3 da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento foi na segunda-feira (13), às 17h, no Cemitério Municipal.

Colaborou Fernando Damas.