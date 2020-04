Notas de Falecimentos

Faleceu Flordalisa Dionísio de Sá, 81 anos, faleceu no sábado, 18 de abril, no Hospital Cristo Rei. A falecida morava no Jardim Esplanada. O corpo foi sendo velado na Capela do Prever

Faleceu também na manhã de sábado, 18 de abril, GYNAI BACELAR, 83 ANOS. A falecida Gynai morava na Rua Manoel Antunes Pereira, região central. Dona Gynai era viúva do Doutor Décio Bacelar e mãe do Roberto Bacelar.

Também faleceu na madrugada de sábado, 18 de abril, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari, APARECIDO VENÂNCIO, 68 ANOS. Ele é ex-funcionário da Prefeitura Municipal e morava no Conjunto Ipacaray. O corpo foi velado na Capela do Prever e o sepultamento foi às 17 horas, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Faleceu também na madrugada de sexta-feira, 17 de abril, MARIA LUIZA SALA SACIOTO, 70 ANOS. Ela morava na Rua Padre Antônio Lock, no Centro. Maria Luiza faleceu em sua casa, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Maria Luiza era Esposa de Luiz Sacioto, mãe do Marcelo, Márcia e Mônica. O corpo de Maria Luiza foi velado na Capela do Prever. O sepultamento foi às 17 horas da sexta-feira, 17 de abril, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Por Rubens Silva.