Novo decreto flexibiliza delivery, funcionamento de bares e libera Parque da Pedreira com restrições

O decreto 296/2020, que está sendo publicado hoje pela Prefeitura do Município de Mandaguari, altera o horário de funcionamento via Delivery para restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência, além da ampliação do funcionamento para os bares e da liberação do Parque da Pedreira, mas com restrições, com o objetivo da prevenção contra o Covid-19. Ainda de acordo com o decreto, as demais medidas estabelecidas pelo decreto 277/2020 permanecem inalteradas.

Com relação aos bares, que estavam atendendo no horário do restante comércio, o horário foi ampliado, podendo funcionar das 8h30 às 20h, de segunda a sábado, mas sem consumo no local.

O serviço Delivery para restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência poderá ser efetuado após o toque de recolher das 22h, mas desde que os entregadores estejam devidamente identificados, com coletes refletivos, sob pena de incorrer em descumprimento das medidas aplicadas e, consequentemente, suas sanções.

PARQUE DA PEDREIRA – Os exercícios físicos no Parque da Pedreira estão permitidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a supervisão dos técnicos esportivos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

O edital pode ser encontrado nesta matéria, no site da prefeitura: http://www.mandaguari.pr.gov.br/

