Novo Procon concentra serviços de atendimento ao público

O Procon de Mandaguari já está atendendo na moderna, ampla e funcional sede própria, localizada na Rua Padre Antônio Lock, 150, no centro da cidade. A edificação tem 396,67m2 de construção, com o investimento de aproximadamente R$ 600 mil, oriundo do fundo do próprio órgão de defesa do consumidor.

Na nova sede o Procon possui uma estrutura com setor de atendimento com três guichês e todos em pleno funcionamento, além de uma área de espera para o consumidor com 24 cadeiras, sala de audiência, sala de coordenação, cartório, fiscalização, salas de arquivos, sala de reunião e cozinha. A estrutura possui ainda banheiros masculino e feminino e para portadores de necessidades especiais.

MAIS ÓRGÃOS

O Procon cedeu espaço também para a Assessoria Jurídica do Município, que já está atendendo no local. Em breve também será transferida para o mesmo prédio a Agência do Trabalhador.

ECONOMIA

Com a instalação do Procon e da Agência do Trabalhador na nova sede, o município passa a economizar cerca de R$ 5.700,00 por mês, que deixam de ser pagos pelo aluguel de imóveis.

SERVIÇO

O novo endereço do Procon: Rua Padre Antônio Lock, 150, centro. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Telefone: (44) 3233-3539. E-mails: mandaguaripr@procon.pr.gov.br e proconmdri@outlook.com