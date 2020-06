Ocupante de motocicleta fica gravemente ferido após acidente entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí

O acidente ocorreu na BR-369 entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso, na manhã deste domingo (21).

Duas pessoas ocupavam uma motocicleta de Apucarana, quando o condutor se perdeu na curva e houve a colisão com um ponto de ônibus.

Foram acionadas ambulâncias da Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul.

Devido a gravidade, uma das vítimas precisou ser lavada de helicóptero ao Hospital Honpar de Arapongas.