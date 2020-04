Operação de revista na Cadeia Pública recolhe 8 aparelhos celulares

DOS/SOE Maringá realiza operação de revista na Cadeia Pública de Paranavaí e apreende 08 celulares

Nesta terça-feira (31/03) policiais penais da Divisão de Operações de Segurança/DOS do Setor de Operações Especiais/SOE de Maringá do DEPEN – Departamento Penitenciário do Paraná, agentes de cadeia e polícias penais da Regional de Maringá, realizaram operação de revista geral na Cadeia Pública de Paranavaí, visando apreensões de materiais ilícitos e a prevenção de fugas.

Após a revista foram apreendidos 08 aparelhos celulares e outros materiais não permitidos.

Por Luciano Brito.