Operação Flagellum: PRF apreende 3,3 toneladas de maconha no município de Francisco Alves (PR)

Os fardos da droga estavam escondidos em meio a carga de soja; o motorista foi preso

Segundo o condutor, a droga viria para Maringá.

Nesta segunda-feira, 29, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em fiscalização na BR 272, no município de Francisco Alves (PR), abordardaram

uma carreta Mercedes Benz LS carregada de soja.

Após desconfiarem do condutor, os agentes deslonaram esta carreta e descobriram que no meio da carga de soja haviam diversos fardos de maconha, que após pesados, totalizaram 3.327,5 quilos da droga.

O condutor, um senhor de 51 anos, morador em São Paulo (SP), afirmou aos agentes ter pego a maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul e pretendia levá-la até a cidade de Maringá, região Noroeste do Estado.

Confessou ainda ser a segunda vez que realiza transporte de drogas.

Em consulta aos sistemas, os agentes verificaram que este senhor já respondeu criminalmente por receptação e crime de trânsito.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com a droga à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Fonte PRF.