Oportunidade de Locação de uma residencia

Alugo uma residencia com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem para um carro, contem um corredor com 1,5 metro de largura que da para passar moto, bicicleta etc..

Ao fundo tem uma edicula toda de laje e coberta, contem lavanderia, um quartim que é dispensa, um banheiro e um espaço para lazer, a casa tem 70 metros quadrados de construção, o fundo tem 35 metros de área coberta.

Casa ideal para até quatro pessoas, destinado a ambiente familiar, local existe rede de esgoto e asfalto, energia na casa 110 e 220 para banheiro.

De Contrato aluguel Pré, para assinatura contrato para 12 meses, exige uma pessoa para assinatura que tenha emprego fixo ou aposentadoria para fins de garantia.

Valor da locação para pré pagamentos em dia R$ 690,00 (já incluso o desconto).

Localização Jardim Novo Horizonte, 400 metros da Faculdade de Mandaguari “Fafiman”

Para interessado contato 44 99962-2389. Segue algumas fotos da residencia.