Pá carregadeira capota e mata trabalhador em cooperativa

Um trabalhador de 61 anos morreu na manhã deste sábado, 18, em um acidente registrado nas dependências de uma cooperativa de materiais recicláveis, situada às margens da PR-317, na saída de Maringá para Iguaraçu. A vítima ocupava uma pá carregadeira que capotou. Durante o capotamento o maquinário atingiu o homem que infelizmente morreu praticamente na hora. O Aero médico Samu e socorristas do Siate estiveram no local, mas os ferimentos foram incompatíveis com a vida. José Rubens Borges teve parte do corpo esmagado pelo maquinário, que despencou de um barranco. A polícia militar e científica foram acionadas e isolaram o local. Na sequência o corpo foi removido e encaminhado ao IML.

Fonte: Corujão Notícias.com.br.