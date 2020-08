Pai é morto no Dia dos Pais após sequestrar filha em Barbosa Ferraz

(Berimbau) Em Barbosa Ferraz, o 09 de agosto, de 2020, “Dia dos Pais”, começou tenso por conta de um pai, de nome Luiz Carlos Lopes, de 32 anos, que decidiu sequestrar a própria filha, de 03 anos, e a manter refém. Segundo informações, o homem armado com a faca, começou o crime no conhecido bairro urbano do “Quebra-molas”. Em seguida, ele deslocou, fazendo a menina de escudo, até uma região de mata e milharal, mas ainda no perímetro urbano. Além de uma faca, o acusado teria usado uma garrafa quebrada. Equipes de socorro, como ambulâncias do município e SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram também para o local, já que era visível que a criança tinha sangramentos, ou seja, estava ferida. Viaturas de toda região foram acionadas e equipes especiais, como o GOE – Grupo de Operações Especiais, com negociadores, também chegaram a cidade para tentar resolver o impasse. Por volta das 18h30, chegaram informações que as forças de segurança atiraram no pai para preserva a vida da filha, pois o agressor, que segurava o pescoço da vítima, esboçou agressão que poderia atentar contra a vida da inocente.

Uma testemunha disse que ele brigou com a esposa. A mulher chamou a PM, foi quando, para não ser preso, teria sequestrado a filha.