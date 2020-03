Paraná registra 57 óbitos e mais de 76 mil casos por dengue

Atenção pessoal a DENGUE ta matando mais que Corona Vírus, ajude nesta causa.

A secretaria da saúde do paraná reforça as orientações de prevenção contra a dengue em todo o estado; o boletim divulgado hoje (24) registra 8 novos óbitos provocados pela doença.

O monitoramento, com início em agosto do ano passado, totaliza 57 mortes por dengue. O boletim traz 76.655 casos confirmados da doença; 11.131 a mais que a semana anterior que registrava 65.524.

Os óbitos apontam como cidade de residência: Barbosa Ferraz, com registro de dois óbitos, sexo masculino, os dois com 86 anos de idade, um sem comorbidade associada e outro com neoplasia em tratamento; Foz do Iguaçu, um homem de 72 anos; portador de doença autoimune, hipertensão e diabetes; Querência do Norte, uma mulher de 90 anos, também portadora de doença autoimune; Marechal Cândido Rondon, um homem de 82 anos, com hipertensão arterial sistêmica; Bandeirantes, uma mulher de 63 anos, sem comorbidades; Londrina, um homem de 45 anos, sem comorbidades , e em Perobal, um menino de 11 anos, também sem apresentar doenças associadas.

São João do Ivaí, Sabáudia e Rolândia com epidemia na região

No Estado são 162 municípios em situação de epidemia no período epidemiológico; 15 entraram para a relação nesta semana: São Tomé, Capitão Leônidas Marques, São Pedro do Iguaçu, Santa Amélia, São João do Ivaí, Campo Mourão, Rolândia, Bela Vista do Paraíso, Cidade Gaúcha, Quarto Centenário, Sabaúdia, Itambaracá, Araruna, Quedas do Iguaçu e Barra do Jacaré. Outros municípios estão 34 em situação de alerta. Segundo o boletim são 183.699 casos notificados em 358 municípios.

Fonte: Sesa /Canal 38.