Paraná registra recorde de 71 mortes relatadas em um dia

(AEN) A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (22) mais 71 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. É maior número de óbitos relatado em um único informe desde o começo da pandemia no Estado. Também foram confirmados 2.366 novos casos de infecção. O Paraná soma agora 59.269 diagnósticos positivos e 1.467 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – Nesta quarta-feira há 1.078 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados. Destes, 833 estão em leitos SUS (380 em UTI e 453 em enfermaria) e 245 em leitos da rede particular (94 em UTI e 151 em enfermaria).

Há outros 1.109 pacientes internados, sendo 497 em leitos UTI e 612 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – As 71 pessoas que faleceram estavam internadas. São 24 mulheres e 47 homens, com idades que variam de 28 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 29 de junho a 22 de julho.

Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (18), Cascavel (6), Campo Largo (5), Pinhais (4), São José dos Pinhais (3), Maringá (3), Colombo (2), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (2), Itambé (2), Paranavaí (2), Quatro Barras (2), Toledo (2). Também houve um óbito em cada um dos municípios de Almirante Tamandaré, Assis Chateaubriand, Campo do Tenente, Cornélio Procópio, Curiúva, Goioerê, Icaraíma, Jaguapitã, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Medianeira, Paranaguá, Pato Branco, Santa Helena, Santa Mariana, São João do Ivaí, Telêmaco Borba e Umuarama.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 658 casos de residentes de fora. 19 pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Alteração de município

Dois casos confirmados em Curitiba, um dia 11 e outro dia 14 de julho, foram transferidos para Piên. Uma confirmação feita dia 03/07 em Cascavel foi transferida para Toledo. Três casos confirmados dia 10/07 em Cascavel foram transferidos para Corbélia.

Um caso confirmado dia 12/06 em Cascavel foi transferido para Corbélia e outro confirmado dia 18/06 em Cascavel foi transferido para Santa Tereza do Oeste. Também houve alteração de município em dois casos confirmados dia 16/07: um de Cascavel para São Jorge do Oeste e outro de Cascavel para Toledo.

Dois casos confirmados dia 16/07 em Saudade do Iguaçu foram transferidos para São Jorge do Oeste. E outros dois confirmados no dia 18/07 em Inácio Martins foram transferidos para Campo do Tenente. Um caso confirmado em 15/07 em Jaboti foi transferido para Pinhais; outro confirmado em 16/07 em Curitiba foi transferido para Pinhais. Outra confirmação em Curitiba, dia 17/07 foi transferida para Campo do Tenente. Um caso confirmado dia 08/07 em Iretama foi transferido para Curitiba e um caso confirmado dia 13/07 em Campo Largo foi transferido para Matinhos.