Pássaro anilhado é furtado em Mandaguari

Relatou o solicitante a Polícia Militar nesta sexta-feira (13) que ao chegar em sua residencia na Rua Caetano Munhoz da Rocha, no centro, notou uma escada de madeira no quintal a qual não lhe pertence. Diante disto resolveu conferir seus pertences, dando falta de um passarinho “Trinca Ferro Verdadeiro” juntamente com a gaiola, animal devidamente registrado e anilhado, nº011903.

Vitima relata ainda que possui câmeras de monitoramento em sua residencia, bem como na de seus vizinhos, que serão conferidas por ele posteriormente.

Sendo orientado quanto aos procedimentos cabíveis.

Nada foi localizado até o momento da confecção do boletim.