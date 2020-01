Período chuvoso aumenta risco de proliferação do mosquito da dengue

Com a chegada do período chuvoso, as pessoas devem redobrar os cuidados com a limpeza de caixas d’água, calhas de telhados, pratos de vasos de plantas e com os quintais das casas para não amontoar lixo com sacos plásticos, garrafas, pneus ou qualquer outro objeto que possa acumular água da chuva. Isso porque qualquer recipiente com água, mesmo que em pequena quantidade, pode virar um criadouro do mosquito transmissor da dengue.

O ovo do mosquito da dengue sobrevive no seco durante trezentos dias, ou seja, o mosquito da dengue que botou um ovo há meses e esse ovo ficou num copo seco e agora chove, ele pode eclodir, pode virar larva e pode transmitir a dengue. E todo mundo pode ajudar no enfrentamento da dengue. Em quinze minutos, ao longo do dia, você pode fazer aquela checagem geral na sua casa.

Basta apenas um contato do ovo com a umidade para que as larvas do mosquito da dengue apareçam. Tampar os grandes depósitos de água, remover o lixo e limpar com bucha as laterais e bordas de recipientes com água, como os vasos de planta, são medidas simples que evitam a proliferação do mosquito transmissor da dengue.