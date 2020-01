A Polícia Federal prendeu em flagrante na tarde de segunda-feira um jovem que estava recebendo cédulas falsas de R$ 100,00 e R$ 50,00, que totalizaram R$ 1 mil.

A ação foi realizada em conjunto com a EBCT que, após suspeitar da postagem, monitorou a entrega da encomenda com o apoio de policiais federais, que prenderam o homem em flagrante no momento em que ele recebeu a mercadoria no endereço indicado como destinatário, no município de Maringá.