PM de Mandaguari recupera veículo e prende três

A equipe policial foi acionada para deslocar no Jardim Paraná às 23h36 desta quinta-feira (4), onde segundo a solicitante, seu veículo Ford Escort de cor azul foi furtado em frente sua residência.

Em posse das informações, a equipe realizou patrulhamento no intuito de localizá-lo, quando na Rua Eugenia Margarida da Silva, visualizou o carro parado no meio da via.

Ao se aproximar do veículo, três indivíduos saíram de dentro dele e tentaram se evadir, mas devido a chuva e a lama, eles foram rapidamente alcançados.

Os indivíduos de 17, 18 e 20 anos, já possuem envolvimento com diversos crimes, como furtos e tráfico de drogas.

Diante dos fatos os autores foram encaminhados até a cadeia pública de Mandaguari para os demais procedimentos.