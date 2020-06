PM é acionada após tentativa de furto em loja

Nesta quinta-feira (4), duas mulheres estavam no interior da loja Americanas e tentaram furtar diversas roupas íntimas e um conjunto de roupa de criança, que estavam dentro de uma sacola.

Uma das autoras abandonou a sacola próximo o seção de roupas íntimas e as duas se evadiram do local de acordo com a solicitante.

Segundo a PM, fora vistoriado pelas câmeras de segurança, acompanhados pela solicitante e visualizado uma das autoras. Diante dos fatos, nenhum objeto fora furtado deste estabelecimento, sendo as partes orientadas pela equipe policial.

Posteriormente a equipe realizou patrulhamento nas imediações porém nada fora localizado.