PM prende ladrão e recupera bicicleta em Jandaia do Sul

As 12h48 a solicitante efetuou contato via 190 informando que teve sua bicicleta furtada na Avenida Anunciato Sonni. A equipe policial foi ao endereço, onde em contato com a vítima, a mesma afirmou o fato, sendo que deixou sua bicicleta Mountain Bike cor preta com adesivos na cor verde, em frente à loja, destrancada, e ao retornar, sua bicicleta havia sido levada.

Segundo a PM, Foi feito contato com o proprietário da loja, onde através das câmeras de monitoramento foi possível ver um masculino trajando calça azul, camiseta escura e boné preto com detalhe branco na frente furtando a bicicleta.

Já às 15h45, em diligências, a equipe policial logrou êxito ao abordar a pessoa de XXXX, de 33 anos, o qual encontrava-se com as mesmas características descritas e, indagado sobre o furto, o mesmo assumiu a autoria do fato e mostrou a bicicleta dentro de sua residência.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado juntamente com a bicicleta até a delegacia para os procedimentos cabíveis.