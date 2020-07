Polícia apreende 70 toneladas a mais de drogas no primeiro semestre

As forças de segurança do Paraná apreenderam 70 toneladas a mais de drogas no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número significa um aumento de 128,3% nas apreensões. Foram 54,5 toneladas de drogas (cocaína, maconha e crack) apreendidos de janeiro a junho de 2019, contra 124,6 toneladas nos seis primeiros meses deste ano.

Os dados são do balanço divulgado terça-feira (28) pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná. “Combater o uso e o tráfico de drogas também é combater a violência”, afirma o secretário Romulo Marinho Soares. “Como secretário e como pai, acredito que seja indispensável focar as forças de segurança no combate às drogas, e é isso que fazemos diariamente em nossas ações preventivas e operações de prevenção e repressão”, afirma.

No primeiro semestre de 2020, as polícias Militar e Civil apreenderam mais de 1,8 tonelada de cocaína (1.886 quilos), um aumento de 185,2% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram apreendidos 661,2 quilos da droga.

Também foram apreendidas 68,4 toneladas a mais de maconha no comparativo com 2019 – subiu de 53,1 para 121,6 toneladas, o que resulta em um aumento de 128,7%.

Já as apreensões de crack, aumentaram 46,3% de janeiro a junho deste ano em relação à mesma época de 2019: foram apreendidos 737,7 quilos no ano passado contra 1,07 toneladas em 2020.

“O tráfico de drogas traz à reboque uma gama imensa de outros crimes. Crimes graves como furtos, roubos, homicídios”, diz o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Riad Braga Farhat. “Ano após ano, a Polícia Civil tem batido recorde de apreensões de drogas e tirado de circulação o maior número possível de traficantes. É a nossa forma de combater esse crime”, explica.

Para o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Matos, combater o tráfico de drogas é essencial para garantir uma sociedade mais pacífica às próximas gerações. “Se objetivamos uma sociedade tranquila e mais justa, precisamos combater o narcotráfico, pelo seu caráter deletério de corromper as gerações futuras”, afirma o comandante.

“A Polícia Militar, principalmente por meio dos policiais militares que atuam diuturnamente na fronteira do país e nas rodovias estaduais, apreende maconha, cocaína, crack e outras substâncias sintéticas que são utilizadas pelo narcotráfico para destruir vidas”, declara.

SINTÉTICAS – As apreensões de drogas sintéticas, por sua vez, apresentaram redução: estacsy caiu de 32,4 mil para 25,9 mil compridos apreendidos (redução de 19,8%) nos primeiros seis meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. As apreensões de LSD reduziram de 21,6 mil para 8,8 mil pontos (queda de 59,3%).

PREVENÇÃO – Na mesma importância das operações de repressão e prisão de traficantes está a prevenção ao uso e ao tráfico de drogas. A Secretaria da Segurança Pública incentiva a prevenção por meio de Conselhos, programas e outras ações.

“É importante que além das polícias, também famílias e escolas estejam atentos à infiltração das drogas na vida dos jovens. Por isso, o Paraná trabalha com diversas políticas públicas. Bons exemplos são o Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas e o Proerd, que é o programa de prevenção às drogas nas escolas do Paraná, desenvolvido pela Polícia Militar”, enfatiza o secretário Marinho.

O Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (Conesd) pertence à Secretaria da Segurança Pública, mas é integrado também pelas secretarias de Estado da Educação e do Esporte; da Justiça, Família e Trabalho e da Saúde, Ministério Público e o Núcleo Estadual de Políticas sobre Drogas, além de outras instituições públicas e privadas.

Já o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) visa educar os cidadãos, ainda crianças, para que no futuro possam evitar problemas com álcool, drogas e violência.

Durante as aulas, com policiais militares capacitados, os alunos têm a oportunidade de participar de atividades interativas com grupos em aprendizado cooperativo, projetadas para estimulá-los a resolverem os principais problemas desta fase da vida. O Proerd já alcançou mais de 1,6 milhão de estudantes em todo o Paraná.

Agencia de Noticia do Paraná.