Polícia Civil incinera mais de 200 kg de drogas em Mandaguari

A Polícia Civil incinerou mais de 200 kg de drogas na manhã de sexta-feira (13), na caldeira de uma indústria em Mandaguari. Essas drogas foram apreendidas nos últimos meses, em um trabalho em conjunto das polícias Civil e Militar, além da Rodoviária Federal.

As drogas foram destruídas, atendendo à uma ordem judicial. A ação contou com policiais civis, Vigilância Sanitária, Conselho da Comunidade e funcionários do Fórum da Comarca de Mandaguari. O delegado Nery do Prado Filho esteve no local acompanhando a incineração.

As drogas queimadas são: maconha, pasta base de cocaína e crack.

