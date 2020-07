Polícia Civil prende acusados de tráfico no bairro Vila Verde

Uma ação rápida da Polícia Civil de Mandaguari culminou na prisão de quatro pessoas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no no Jardim Vila Verde.

A ação se deu após os investigadores receberem uma denúncia no disque denúncia 181, que indicava uma casa na rua Ermita Matos de Almeida, no Jardim Vila Verde, como ponto de comércio de drogas e pessoas armadas na residência.

Na casa foi encontrado um revolver cal. 38 marca Rossi com seis cartuchos intactos, sete munições de espingarda cal. 36 e vários aparelhos de telefone celular, além de dinheiro e porções de maconha.

Dois homens, uma mulher e uma adolescente foram detidas e responderão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Policiais Militares também deram suporte a ação, com uma policial feminina, do qual fora encontrada com uma das conduzidas uma porção de droga em suas partes intimas.