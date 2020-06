Polícia Militar atende ocorrência de lesão corporal no Conjunto Tancredo Neves

No início da noite de domingo (7) a equipe deslocou até o PAM onde segundo relato um adolescente havia sido agredido. No local em contato com a senhorita “N.A” a mesma passou a relatar que estava em sua residência fumando narguilé juntamente com seu irmão e que em dado momento seu cônjuge chegou no local e começaram a discutir e que os fatos foram tomando maiores proporções até chegar a uma vias de fato entre as partes.

O que resultou em lesões em “M” que necessitou ser socorrido ao PAM com lesões.

Diz ainda que é agredida toda semana, que já tentou se separar, mas que sofreu ameaças, que o marido já foi preso mas logo solto e a persegue e esta teme a perca da guarda do filho uma vez que diz que o autor tem direito de visita ao filho e esta se sentindo obrigada a passar por esta vida com medo da perca da guarda porque segundo autor se ela for embora ira ganhar a causa na justiça.

Indagada sobre o possível paradeiro do autor, esta relatou que o mesmo após os fatos entrou em um veiculo de um amigo e fugiu para local incerto na zona rural.