Polícia Militar recupera veículo e prende ladrão

A ocorrência foi registrada às 18h40 desta quarta-feira (3).

A equipe policial seguia patrulhamento de rotina quando foi informada que um veículo Gol de cor branca, ano 1996, acabara de ser furtado na Rua Manoel Antunes Pereira e o solicitante ainda informou que constatou o referido veículo indo pela Rua Sete de Setembro sentido a Rua Rufino Maciel.

Imediatamente a equipe policial iniciou as diligencias ao referido veículo onde logrou exito em localizá-lo na Rua Rene Taccola, próximo a interligação com a rodovia PR 444, onde rapidamente fora dado voz de abordagem ao condutor do veiculo utilizando de sirene, giroflex e voz, onde este recusou a obedecer, forçando a equipe a realizar uma manobra de fechamento contra o mesmo, onde a equipe conseguiu impedir que o veiculo continuasse em movimento. Após a parada, foi novamente dada voz de abordagem ao condutor, onde este veio a descer do veiculo bastante nervoso e não acionou o freio de mão do mesmo, bem como não o engatou, e por estar em uma via com leve declive o veiculo começou a se movimentar, onde diversos populares não identificados que passavam próximo ao local viram a situação e se empenharam em ajudar a equipe a empurrar o veiculo para a parte plana da via, para evitar possíveis acidentes.

Após este fato, o acusado fora submetido a revista pessoal, e nada de ilícito com o mesmo foi encontrado, onde a equipe deu voz de prisão ao individuo pelo crime de furto qualificado, onde este veio a resistir a prisão tentando empreender fuga a pé, porém este foi contido rapidamente.

No interior do veículo foi localizado no miolo da chave do mesmo uma micha utilizada para ligar o automóvel.

O preso, que relatou ser morador em Rolândia, foi encaminhado a delegacia.