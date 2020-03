Polícia Rodoviária Estadual apreende 636 quilos de maconha em caminhão

Policiais da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do posto de Floresta, na PR 317, fizeram na tarde deste sábado, 14, a apreensão de 636 quilos de maconha. A droga era transportada em um caminhão carregado de paletes. Ao abordar o caminhão, os ocupantes ficaram nervosos e a equipe decidiu fazer uma revista mais detalhada na carga. O Choque Canil do 4º Batalhão de Polícia Militar foi acionado e o cão farejador da PM rapidamente localizou o entorpecente que era transportado na carroceria. Os dois ocupantes do caminhão relataram aos policiais que levaria a droga de Foz do Iguaçu até Londrina.

Por Rubens Silva.