Policiais abordam motociclista com CNH cassada em Mandaguari

A ocorrência foi registrada às 15h11 de segunda-feira (27) na Rua Lins de Vasconcelos em Mandaguari.

Durante patrulhamento no endereço acima citado a equipe visualizou um indivíduo já conhecido do meio policial, identificado como m.v.b.c., de 24 anos, já conhecido do meio policial com passagem por tráfico de drogas. Ele conduzia uma motoneta C100 Biz, de cor verde.

Foi realizada abordagem e com ele nada de ilícito foi localizado, mas em consulta foi constatado que a motoneta possuía débitos e o condutor estava com a CNH cassada.

Diante dos fatos, o veículo foi recolhido para o pátio do pelotão, lavradas as devidas notificações e o condutor orientado e liberado.