Policiais de Mandaguari recuperam bicicleta e prendem acusado

Segundo a PM, a equipe policial realizava patrulhamento quando foi repassado um furto de uma bicicleta sendo deslocado até o local onde foi feito contato com a vítima que relatou ter deixado sua bicicleta, uma Montain bike de cor vermelha, na frente de uma loja na área central e quando retornou ela já havia sido furtada.

A equipe verificou algumas imagens de câmeras de segurança nas proximidades, onde foi possível coletar algumas características do autor sendo realizado patrulhamento nas imediações e realizada a abordagem do mesmo que estava com a bicicleta a duas quadras de onde ocorreu o furto e admitiu para a equipe policial que havia furtado a bicicleta.

Durante a revista pessoal foi verificado que o abordado estava de tornozeleira eletrônica. Ele juntamente com a bicicleta. foi encaminhado para a delegacia de Mandaguari para os devidos procedimentos.