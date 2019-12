Policiais militares de Mandaguari realizam desejo de criança

Após o pedido do avô de uma criança de 6 anos informando que seu neto é fã da Polícia Militar, e que seu sonho era tirar uma foto com a viatura. Os Policiais da ROCAM de Mandaguari foram até a residência da criança e apresentaram a viatura a ele. E a pedido do seu avô tiraram fotos com a criança pra ela guardar de recordação.